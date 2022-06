Avertizare de vreme severa imediata. Cinci judete, sub Cod Portocaliu

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in urma cu puțin timp, avertizare de vreme severa imediata cod portocaliu pentru zone din județele: Hunedoara, Arad, Bihor, Caraș-Severin și Timiș.

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, mai multe avertizari de fenomene hidrologice imediate vizand scurgeri importante pe versanti, torente si paraie, viituri rapide pe mai multe cursuri de apa, in contextul ploilor torentiale anuntate pentru mai multe judete.…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos a convocat, sambata dimineața, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul MMAP, ca urmare a ca urmare a avertizarilor meteorologice și hidrologice emise. Astfel, avertizarea cod galben vizeaza instabilitate atmosferica…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare hidrologica, cod galben si cod portocaliu, fenomenele vizate fiind scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10:00 - 20:00, temporar, vantul va avea intensificari local…