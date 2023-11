Avertizare de vijelii și ploi torențiale Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare astazi, la ora 22:00, și ramane valabila pana sambata, ora 03:00. Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat, Crișana și Maramureș, precum și in vestul Carpaților Meridionali, apoi și in Transilvania, Moldova și restul Carpaților Meridionali. Va avea viteze in general de 55…65 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale de 80…110 km/h. Vantul va avea intensificari temporare și in Dobrogea și celelalte… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

