- Interval de valabilitate: 20 iunie, ora 10:00 – 22 iunie, ora 10:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. Zone afectate: toata țara. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Intreaga tara se afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pana joi dimineata. Potrivit atentionarii Cod galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul 16 iunie, ora 10:00 - 18 iunie, ora 10:00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- Judetul Neamt este avertizat cu COD GALBEN, de instabilitate atmosferica, pana joi, 18 iunie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a impartit perioada in doua intervale. Prima avertizare COD GALBEN este valabila in perioada 15 iunie, ora 10:00-16 iunie, ora 10:00 si se refera doar la zona de…

- COD GALBEN, valabil de la ora 7:50 pana la ora 9:00 In zona : Județul Constanta; Se vor semnala : local, ceața care determina reducererea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de cod galben…

- Meteorologii ANM au prelungit pana luni dimineata avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara incepand de vineri. Astfel, in intervalul 12 iunie, ora 10:00 - 15 iunie, ora 10:00, cu precadere in regiunile estice, nordice si centrale, precum si in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata dimineata. Astfel, sunt prognozate averse insotite de descarcari electrice, vant si, posibil, grindina. Meteorologii anunta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata dimineata. Conform prognozei, in intervalul 11 iunie, ora 10:00 – 13 iunie, ora 10:00, pe arii relativ extinse vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00, noteaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi…