- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod rosu de ploi si vijelii, ce vizeaza localitati din judetul Alba, in ora urmatoare. Potrivit sursei citate, pana la ora 16:00, in judetul avertizat, indeosebi in localitatile Campeni, Bistra, Rosia…

- Trafic blocat, luni, in jurul orei 15.10, pe DN 75, pe raza localitații Bistra, la km 84 +500 m, din cauza apei adunate pe pe carosabil. Apa are in jur de 50 -60 cm, anunța IPJ Alba. E Cod ROȘU Meteo, luni, in intervalul 14:55 -16:00. Fenomene vizate: averse torentiale care vor acumula 40-50 l/mp, frecvente…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de vreme rea valabila luni, 19 iulie, pana la ora 16:00, in mai multe localitați din nord-vestul județului Alba – zona Munților Apuseni. Sunt vizate localitațile Campeni, Bistra, Roșia Montana, Lupșa. Se vor semnala averse torentiale ce vor acumula peste 40…

