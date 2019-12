Avertizare ANM: vin ninsorile la Buzau Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru Carpatii Meridionali si de Curbura si sase judete din Moldova. Astfel, incepand de vineri seara, ora 22:00, pana duminica, la ora 22:00, local si temporar vor fi intensificari ale vantului, cu rafale in general de 45-50 km/h si de peste 60-70 km/h la munte, iar pe parcursul zilei de duminica… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

