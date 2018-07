AVERTISMENTUL viceguvernatorului BNR: Nu suntem foarte departe de pragul de semnal

Stiri pe aceeasi tema

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…

- O noua criza economica se apropie, dar noi nu o vedem, iar primul afectat va fi sectorul rezidential, care da semnale de oboseala, a afirmat, marti, Ion Sturza, presedintele Fribourg Capital, companie de investitii care opereaza in Europa de Est. "Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva…

- Adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a afirmat luni, la Bucuresti, ca Romania a construit un sistem judiciar puternic si institutii anticoruptie la care victimele comunismului nu ar fi putut sa viseze. "Romania a construit un sistem judiciar puternic…

- Brandul german de fashion Hugo Boss a deschis de curand un magazin stradal in Bucuresti sub brandul Boss, marcand astfel a treia incercare pe piata romaneasca. Hugo Boss este adus pe piata locala prin franciza de unul dintre actionarii Bere Bauturi...

- Reteaua de sanatate Regina Maria, lider pe zona de calitate a serviciilor medicale, achizitioneaza cel mai modern furnizor de recuperare medicala din Romania, Kinetic Sport & Medicine, cu locatii in Bucuresti si Cluj.

- Situatia economica inregistrata la sfarsitul anului trecut in Romania a favorizat investitiile in domeniul imobiliar, perspectiva pentru acest an fiind de mentinere a acestui trend ascendent.Specialistii apreciaza ca Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene,…

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), a afirmat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit News.ro. Economistul-şef al Băncii Naţionale…