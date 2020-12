Valul trei al pandemiei va veni și peste noi in perioada februarie-martie este avertismentul transmis intr-o intervenție pentru B1 TV de catre doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acest al treilea val ar urma sa vina in contextul in care o noua tulpina face ca noul coronavirus sa fie mult mai contagios. Mediul a avertizat totodata ca problema vaccinrii devine esențiala in aceasta situație.

“Avem o comunitate destuld e numeroasa in Marea Britanie. Aceasta noua tulpina are o rata de transmisie mult mai accelerata,…