Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, vrea sa ceara Uniunii Europene impunerea de sancțiuni separate Federației Ruse pentru incercarile de destabilizare a situației politice din Republica Moldova.

- Uniunea Europeana trebuie sa transmita un puternic mesaj de sustinere pentru actuala administrație de la Chișinau, motiv pentru care trebuie introduse sancțiuni pentru tentative de destabilizare a Chișinaului, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, in declarațiile facute inainte de Consiliul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia.„Avem un nou guvern la Chisinau, un guvern profund dedicat reformelor si integrarii europene a tarii. In acelasi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa sustina – la 21 februarie – un discurs despre ”starea natiunii”, cu trei zile inainte de marcarea unui an de la invazia si Razboiul din Ucraina pe care le-a ordonat, anunta vineri Kremlinul, relateaza AFP. ”La 21 februarie, presedintele Federatiei ruse…

- Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața, relateaza Știrile TVR. Ministrul roman…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat in aceasta seara, la Chișinau, unde efectueaza o vizita de doua zile, ca nu deține informații potrivit carora ar exista riscul unei invazii a Rusiei in Republica Moldova in lunile urmatoare, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi…

- Șeful serviciului secret din Republica Moldova susține ca a primit mai multe informații cu privire la atacul pe care Vladimir Putin il planuiește e ceva timp. Totul ar putea avea loc la inceputul lui 2023, atunci cand Rusia și-ar dori sa faca joncțiunea cu Transnistria.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a transmis luni ca s-a bucurat sa il intalneasca la Chisinau pe presedintele Parlamentului, Igor Grosu, cu care a discutat despre perspectivele parteneriatului strategic dintre Romania si Republica Moldova, sprijinul Romaniei in avansarea parcursului european…