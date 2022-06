Avertismentul meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii. In saptamana 13–20 iunie, temperatura va fi in general apropiata de valorile normale pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii. Regimul pluviometric va fi deficitar […] Articolul Avertismentul meteorologilor pentru urmatoarele patru saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

