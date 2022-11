Stiri pe aceeasi tema

- Alina, o fata frumoasa de doar 21 de ani, din Alexandria, județul Teleorman, a fost gasita moarta pe un camp de langa satul Frumoasa. Moartea Alinei este invaluita in mister. Multa lume arata cu degetul spre fostul iubit care ar fi omorat-o, dupa care a murit și el in accident de mașina. Alina și fostul…

- Trei echipaje ale SMURD Targu Mures, formate din pompieri-paramedici, medici, asistenti si voluntari, au reusit sa salveze viata unei mame si a doi gemeni care au intrat in stop cardio-respirator imediat dupa ce au fost nascuti intr-o ambulanta, a anuntat, duminica, Departamentul pentru Situatii de…

- Costel Biju a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a ramas fara voce in timp ce canta la un eveniment. Celebrul manelist a povestit tot ce s-a intamplat, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata cum se simte cantarețul acum!

- Este in vigoare un cod rosu hidrologic pana la ora 3:00 Foto: Adriana Tudose / RRA Autoritatile din Timis au convocat, în aceasta seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, în urma ploilor torentiale care au inundat strazile din doua sate ce apartin comunei Fârdea, din…

- Incendiul de la miezul nopții de la Spitalul de Copii din Timișoara a declanșat planul Roșu. A fost o mobilizate ampla a forțele de intervenție. Incepand cu ora 02:20, a fost dezactivat Planul Roșu de intervenție. Cei 42 de copii au fost transferați la alte unitați sanitare din Timișoara cu ajutorul…

- Pompierii militari timișeni au raspuns prompt, in cursul nopții de 10 spre 11 septembrie, unui numar de trei intervenții. . In data de 10.09.2022, la ora 21:32, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la un autoturism, cu propagare la anexa și la casa, in comuna Gottlob. A fost…

- Aproximativ 1.700 de intervenții au avut loc la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Marie Curie” din București și in centrele din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, iar 600 de copii au fost transferați și operați la San Donato, in urma unei colaborari romano-italiene.

- Alexandru Arșinel a ajuns din nou pe mainile medicilor, dupa ce starea sa de sanatate a inceput sa se agraveze. Iata care este motivul pentru care angajații azilului de batrani in care acesta era cazat au chemat imediat ambulanța.