- Adrian Mutu, antrenorul nou-promovatei FCU Craiova 1948, are mari probleme in compartimentul ofensiv. Cu doua saptamani inaintea meciului cu CFR Cluj, din prima etapa a Ligii 1, fostul internațional are la dispoziție doar un varf autentic, Claudiu Balan, 27 de ani, golgeterul echipei din sezonul trecut…

- Țintarul noului sezon intern a fost stabilit. Programul primei etape a fost și el anunțat de LPF. Ramane doar sa inceapa noua ediție a Ligii 1 in doua saptamani. Cu nou-promovate care iși propun obiective marețe precum calificarea in play-off, sezonul de Liga 1 se anunța mai interesant ca niciodata…

- LPF a publicat 11-le ideal al Ligii 1 in stagiunea 2020-2021, iar fotbalistul dejean Ciprian Deac se afla printre cei remarcați. CFR Cluj a reușit sa cucereasca al patrulea titlu consecutiv in Liga 1 și al șaptelea din istoria clubului. Printre jucatorii care au avut o contribuție importanta se numara…

- Venirea lui Adrian Mutu la FCU Craiova nu le garanteaza oficialilor olteni și transferurile dorite. Un exemplu clar l-a oferit mijlocașul croat Antun Palic . Fotbalistul de 32 de ani a declarat, astazi, ca vrea sa ramana in Trivale. „Am convenit cu FC Argeș sa continui inca un an. Imi este bine“, a…

- Departamentul de licentiere din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a acordat licenta de participare in primul esalon unui numar de 24 cluburi, 16 din Liga I si 8 din Liga a II-a, se arata intr-un comunicat de presa publicat, luni, pe site-ul FRF, potrivit Agerpres. Procesul de licentiere a…

- Antrenorul Adrian Iencsi (46 de ani) a fost invitatul emisiunii GSP Live in aceasta dimineața. In studioul Gazetei, Iencsi a avut o declarație memorabila, in care a spus ca Sepsi OSK ar merita sa fie campioana Ligii 1. In etapa 7 din play-off, Sepsi a provocat o mare surpiza, invingand-o pe CFR Cluj…

- LPF a anunțat astazi programul primei etape din play-off și play-out. Cel mai atractiv meci al week-end-ului e cel dintre FCSB și FC Botoșani, care se joaca duminica, 18 aprilie, de la ora 21:00. Play-off-ul Ligii 1 incepe imediat, week-end-ul urmator. FCSB, liderul din sezonul regulat, joaca pe teren…