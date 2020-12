Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat miercuri ca pentru membrii Guvernului Florin Citu munca si perioada cea mai grea incep imediat dupa depunerea juramantului la Palatul Cotroceni. "Munca si perioada cea mai grea incep de azi, fiindca vom avea o sedinta de Guvern si saptamana viitoare,…

- Guvernul Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, dupa o zi de audieri și dezbateri in plen. Dezbaterile au fost unele aprinse, cu huiduieli și replici dure intre Opoziție și Putere. Miniștrii noului Cabinet vor depune astazi juramantul. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul…

- Cabinetul Cițu iși propune finalizarea elaborarii Planul Național de Relansare și Reziliența in urma dezbaterilor publice și interguvernamentale și a consultarilor cu Comisia Europeana și Administrația Prezidențiala și actualizarea acestuia cu observațiile primite. In elaborarea documentului final se…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca liderii coalitiei i-au transmis sefului statului, la consultarile de la Palatul Cotroceni, intentia lor de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Kelemen Hunor s-a declarat convins ca, miercuri seara, dupa votul Parlamentului,…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- Industria ospitalitații de la noi a fost puternic lovita de pandemia numita COVIT 19. Au trecut mai bine de opt luni de la declanșarea epidemiei și, in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, nu a fost implementata nicio masura concreta care sa-i ajute pe cei din…