- "Suntem ingrijorați parțial pentru ca vedem retorica și vedem ca Rusia incearca sa creeze un fel de pretext acuzand Ucraina, Statele Unite și aliații NATO ca se pregatesc sa foloseasca arme chimice și biologice, am vazut asta și in trecut”, a raspuns Stoltenberg unei intrebari la conferința de presa…

- Intr-o declarație, Palatul Elysee a spus ca apelul a continuat conversațiile anterioare ale lui Macron cu Putin cu privire la incetarea focului și problemele de siguranța in curs. „In prezent nu exista un acord, dar președintele Macron ramane convins de necesitatea de a-și continua eforturile. Nu exista…

- Președintele Joe Biden a declarat luni, la Washington, la o intalnire cu șefi de intreprinderi americane, ca are convingerea ca, dat fiind ca Rusia a utilizat rachete hipersonice in actualul razboi din Ucraina, este posibil ca Moscova sa aiba in plan utilizarea și a armelor chimice și biologice. Acuzațiile…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Kievului, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian, transmite News.ro. “Putin este…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Rusia a ordonat marți, 15 februarie, intoarcerea in garnizoane a unor unitați desfașurate in apropierea graniței cu Ucraina, un prim semn de relaxare, prezența acestora starnind temeri privind o invazie, pe fondul tensiunilor ruso-occidentale. Anunțul a intervenit chiar inainte de sosirea la Moscova…