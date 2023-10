Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea si introducerea la inceputul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte, in scopul consolidarii bugetare, al caror impact va fi inflationist - desi relativ modest si tranzitoriu -, va ridica pe termen scurt traiectoria descrescatoare a ratei anuale a inflatiei peste cea evidentiata in…

- Cand vor scadea dobanzile la creditele acordate romanilor? Ce spun reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei Cand vor scadea dobanzile la creditele acordate romanilor? Ce spun reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei Reducerea dobanzii de politica monetara nu este o opțiune viabila nici pana la sfarșitul…

- Ratele dobanzii este important sa ramana unde sunt pentru mai mult timp, ca aproape peste tot in lume, pentru a nu risca o reaprindere a inflatiei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare pe Linkedin. „Intr-un context macroeconomic…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis joi sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. In comunicatul emis, BNR a explicat ca razboiul din Ucraina și evoluțiile economice sub așteptari din Europa genereaza ”incertitudini și riscuri insemnate la adresa…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de joi, a decis menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 % pe an.Consiliul de administratie al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 % pe an…

- Societatea Rapid Credit I.F.N. S.A. a adoptat decizia nr. 11 08.08.2023 a Consiliului de Administratie, decizie ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 11 septembrie 2023. Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii Rapid Credit IFN S.A., este format din: ILICIA RODICA, presedinte;…

- Avertismentul lui Mugur Isarescu vine in contextul in care romanii au ajuns sa plateasca rate duble de la un an la altul. „M-ați intrebat daca vom cobori dobanzile, vom cobori dobanzile in masura in care vedem ca inflația vine in mod clar in jos sub rata de politica monetara. Anul acesta e exclus”,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in varsta 74 de ani, al carui mandat expira in octombrie 2024, a declarat miecuri, 9 august, intr-o conferința de presa, ca Parlamentul este instituția care va lua decizia.Intrebat daca iși mai dorește un nou mandat, care ar fi al șaptelea consecutiv, Isarescu a evitat…