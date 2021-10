Stiri pe aceeasi tema

- Criza lanturilor de aprovizionare afecteaza redresarea celei mai mari economii a Europei, Germania, scrie Financial Times. Increderea a scazut in toate sectoarele cu exceptia constructiilor, in conditiile in care blocajele existente la nivelul lanturilor de aprovizionare afecteaza capacitatea de productie.

- Increderea oamenilor de afaceri din Germania in economie a scazut pentru a patra luna consecutiv in octombrie, din cauza perturbarilor din lanturile de aprovizionare, arata datele publicate luni, ceea ce sugereaza ca prima economie a Europei se va confrunta cu dificultati in urmatoarele luni, transmite…

- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- SUA se confrunta cu blocaje ale lanturilor de aprovizionare ce anunta probleme cu comenzile de Craciun, amenintand totodata planul de redresare economica al adminstratiei Biden, scrie Politico.

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Rusia este dispusa sa ajute Europa sa depaseasca criza energetica, dar asteapta în schimb pasi „reciproci” fata de ea din partea Uniunii Europene, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, scriu EFE și Agerpres.„Gazprom nu doar îsi îndeplineste…

- Increderea in industria auto din Germania a scazut in septembrie pentru a doua luna consecutiv, dupa optimismul din vara, din cauza perturbarilor din lanturile de aprovizionare, arata datele publicate luni de Institutul de cercetare economica Ifo, transmite DPA, citat de agerpres. Indicele privind…

- Presedintele PSD Marcerl Ciolacu a transmis pe Facebook felicitari social-democratilor germani pentru rezultatul alegerilor din Germania. Liderul este de parere ca exemplul dat de alegatorii din acest stat arata „un semnal puternic pentru toate tarile UE” , revenind astfel la ideea ca alegerile anticipate…