ANPC face un apel catre parinți avand in vedere ca ziua de 1 iunie se apropie. Se recomanda o atenție sporita la achiziționare anumitor jucarii. Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel anunța ca parintii trebuie sa achizitioneze intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului si numai din magazine specializate, unde se elibereaza documente de cumparare, acestea fiind absolut necesare in caz de reclamatie. Paul Anghel a postat pe Facebook cateva recomandari si sfaturi pentru parinti, in preajma zilei de 1 iunie, cand se cumpara mult…