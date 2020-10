Stiri pe aceeasi tema

- In cazul persoanelor cu diabet zaharat care au contactat infecția cu COVID-19 și s-au prezentat la spital cu valori mari ale glicemiei, evoluția bolii a avut un prognostic foarte grav. Dana Marinescu, medic primar Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice din cadrul SJU Buzau, explica ce trebuie sa…

- Medicul Dana Marinescu, șefa Secției Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a Spitalului Județean de Urgența Buzau, a transmis o serie de recomandari de care aceștia trebuie sa țina seama, pentru a evita complicațiile. Inca de la apariția primelor cazuri de Covid-19 in Romania, specialiștii au avertizat…

- Marinescu Dana Gabriela, medic primar Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, explica ce trebuie sa faca un pacient cu diabet zaharat daca se imbolnavește de Covid 19. „S-a observat ca pentru persoanele cu DZ care au contactat infecția cu COVID 19…

- Diabetul zaharat este o afecțiune care intereseaza sistemul imunitar, cardiovascular, fiind asociat cu diverse dereglari ale funcției trombocitelor și ale coagularii, in special la persoanele care nu dețin un bun control al diabetului zaharat. Acest lucru face organismul vulnerabil in fața virusului…

- Sapte focare de COVID-19 in judetul Buzau Foto: Gabriel Sava. În județul Buzau sunt active sapte focare de COVID-19, doua dintre ele fiind în secții ale Spitalului Județean de Urgența. Din datele facute publice de Direcția de Sanatate Publica Buzau…

- In aceasta perioada, cea mai mare presiune este pe sistemul medical iar lipsa aparaturii vitale, in contextul pandemiei, poate deveni dramatica. Capacitatea spitalelor de a interveni si gestiona cazurile de contaminare trebuie cu prioritate intarita, iar medicii, aflati in prima linie, au nevoie de…

- In cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-au realizat o serie de investiții in urma carora toate paturile au fost dotate cu prize de oxigen, importante pentru pacienții confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De asemenea,…

- Avertisment dur: Pericol uriaș pentru cei care au scapat de coronavirus! Peste un an, supraviețuitorii ar putea reveni la spital, in stare grava. Septicemie ar putea genera probleme majore pentru 20.000 de supraviețuitori ai coronavirusului, peste un an, avertizeaza medicii. Pacienții diagnosticați…