Romanias Voinea wins two gold medals at Doha Gymnastics World Cup

Romanian athlete Sabrina Maneca Voinea on Saturday won two gold medals, on beam and floor, at the 2023 Doha Artistic Gymnastics World Cup in her first competition as a senior gymnast. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]