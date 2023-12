Avertisment! Medicii susțin că începe „sezonul atacului de cord”! Meteorologii anunța un val de aer polar in toata țara: temperaturi scazute, zapada și chiar polei. Medicii avertizeaza ca iarna este ”sezonul atacului de cord”. Trebuie reținut ca frigul, ca și canicula, reprezinta un factor de stres major pentru organism, mai ales in cazul persoanelor varstnice și/sau cu afecțiuni cardiace. Medicul Tudor Ciuhodaru, medic de medicina de urgența la Spitalul de Neurochirurgie ”N. Oblu” din Iași, avertizeaza ca iarna crește riscul de infarct. Numeroase studii indica faptul ca riscul de infarct miocardic crește chiar cu 2% la scaderea cu fiecare grad Celsius a temperaturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

