Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 71.171 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 32.200 reprezinta prima doza, 17.214 – doza a doua si 21.757 – doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Incepand de luni, doar persoanele vaccinate impotriva COVID-19 sau care au trecut prin boala vor avea acces in locuri publice precum restaurante, hoteluri, spatii culturale, pe fondul unei cresterii a cazurilor de infectare cu coronavirus in Austria. De a

- Austria a anuntat ca, incepand de luni, doar persoanele vaccinate impotriva COVID-19 sau care au trecut prin boala vor avea acces in locuri publice precum restaurante, hoteluri, spatii culturale, pe fondul unei cresteri a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmit AFP si Reuters.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca 78 dintre persoane private de libertate sunt vaccinate, iar procentul politistilor de penitenciare imunizati este de 62 . Persoanele private de libertate au fost informate cu privire la vaccinare. Seriile de informari discutii dezbateri derulate…

- SUA vor redeschide granițele pentru turiștii vaccinati anti-Covid la inceputul lunii noiembrie. SUA isi vor deschide la inceputul lui noiembrie frontierele terestre cu Mexicul si Canada pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19 si care intreprind inclusiv calatorii considerate neesentiale. Un inalt…

- Persoanele vaccinate in alte tari cu seruri anti-COVID care nu sunt recunoscute in Romania, precum Sinovac, Sinopharm, Sputnik, se pot revaccina, la cerere, in Romania cu vaccinurile agreate la nivel european dupa minimum 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-o cu acele tipuri de…

- Medicul Virgil Musta din Timișoara revine cu un nou semnal de alarma, așa cum a facut-o in toate momentele de rascruce din timpul pandemiei de Covid-19. Din pacate, și de aceasta data situația este una extrem de grava, astfel ca in acest val, numarul cazurilor cresc cu o rapiditate greu de ținut in…

- Persoanele care au fost vaccinate cu schema completa au avut un risc de peste 10 ori mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza COVID-19, comparativ cu persoanele care nu au fost vaccinate cu schema completa, arata un studiu recent al CDC . Vaccinurile COVID-19 ofera o protecție puternica impotriva…