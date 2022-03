Stiri pe aceeasi tema

- Planul lui Vladimir Putin nu se oprește la Ucraina, a avertizat consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi. Rusia va incerca sa atace agresiv si alte tari, iar Romania este una dintre ele, crede omul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Dupa ce va pune mana pe Ucraina,…

- Intențiile lui Vladmir Putin nu privesc o singura țara. Dupa ce va acapara Ucraina, el va incerca sa atace agresiv Romania, Letonia, Lituania, Estonia și Polonia, avertizeaza consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi. Moderator: „Domnule Lubkivskyi, au avut loc mai multe runde…

- Intențiile lui Vladmir Putin nu privesc o singura țara. Dupa ce va acapara Ucraina, el va incerca sa atace agresiv Romania, Letonia, Lituania, Estonia și Polonia, avertizeaza consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intențiile lui Vladmir Putin nu privesc o singura țara. Dupa ce va acapara Ucraina, el va incerca sa atace agresiv Romania, Letonia, Lituania, Estonia și Polonia, avertizeaza consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi.

- Angajamentul Statelor Unite de a-si proteja aliatii din NATO este “de neclintit”, a dat asigurari vineri vicepresedinta americana Kamala Harris, in timpul unei intalniri cu liderii tarilor baltice, relateaza France Presse si Reuters. “Eu recunosc amenintarile”, a spus ea despre tensiunile din jurul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Romania se numara printre statele UE cu cele mai mici salarii minime, dar in același timp se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia, potrivit datelor Eurostat. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de…

- Noul ministru al apararii german, Christine Lambrecht, s-a pronuntat duminica pentru adoptarea unor sanctiuni mai dure contra Rusiei, care a desfasurat zeci de mii de soldati la frontiera cu Ucraina, informeaza France Presse. Lambrecht incepe duminica prima sa vizita externa printr-o deplasare in Lituania,…