Avertisment dur al unui epidemiolog! Urmează al doilea val de coronavirus Probleme mari in China. Un epidemiolog chinez de top a anunțat ce va urma. Potrivit acestuia, este posibil ca un al doilea val de infectii cu COVID-19 sa loveasca din nou. Dr. Zhong Nanshan, consilierul medical principal al guvernului chinez, a confirmat intr-un interviu acordat pentru CNN, sambata, ca autoritatile locale din Wuhan, orasul in care noul coronavirusul a aparut in luna decembrie, au ascuns detalii cheie despre amploarea focarului initial. Noul scenariu a fost facut, deoarece, pana in prezent nu a fost inregistrata o imunizare de grup in randul comunitatii, a avertizat unul dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri de infecție au aparut duminica și luni in China, care a fost nevoita sa impuna o carantina parțiala in orașul Shilan. Probleme sunt și la Seul, in Coreea de Sud, unde autoritațile, care se tem de un al doilea val epidemic, au suspendat unele masuri de relaxare a restricțiilor. China a fost…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie. A aparut un caz si in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna. Acest caz raportat in epicentrul epidemiei din data de 3 aprilie, a fost asimptomatic.…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna. Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire,…

- Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire, noile cazuri anuntate duminica reprezinta un salt fata de cazul unic inregistrat cu o zi in urma. La originea aceste cresteri a imbolnavirilor se afla 11 persoane diagnosticate in orasul Shulan din provicinia Jilin,…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, potrivit news.ro.Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind…

- Dupa o pauza de peste o luna, autoritațile chineze au raportat un nou caz de infecție cu noul coronavirus in orașul Wuhan, scrie News.roComisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- China a anuntat miercuri 52 de decese provocate de coronavirus in ultimele 24 de ore si ajunge la 2.715 totalul cumulat al victimelor de la aparitia pneumoniei virale in luna decembrie 2019 in provincia Hubei (centru), informeaza AFP. Este cea mai mica cifra de deces in trei saptamani in aceasta provincie.…