Avertisment dur al lui Streinu-Cercel! Virusul nu stă degeaba, va ataca din nou Medicul Adrian Streinu-Cercel a explicat, la Antena 3, de ce in unele țari numarul infectarilor a crescut din nou dramatic și ce ar putea urma pentru romani vara aceasta. "Avem doua componente importante - prima e legata de virus: este un microorganism nou in natura, el a aparut in urma cu cateva luni de zile, a ajuns sa-și faca stadiile evolutive, exact ca un copil mic - e nascut, incepe sa creasca, se școlarizeaza, adica iși crește virulența și agresivitatea și incepe sa atace, devine rebel. In momentul in care devine rebel are niște momente de cumpana, exact cum este și omul in viața. In aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

