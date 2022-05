Decesele cauzate de penuria globala de cereale si alimente pe fondul razboiului din Ucraina „ar putea fi chiar mai numeroase decat vietile pierdute in mod direct in razboi”, a declarat ministrul britanic al Transportului, Grant Shapps, pentru Sky News, potrivit CNN. Ministrul britanic al Transportului, Grant Shapps, a afirmat ca este „foarte ingrijorat” cu privire […] The post Avertisment de la Londra: Decesele cauzate de penuria globala de alimente „ar putea fi chiar mai numeroase decat vietile pierdute in razboiul din Ucraina” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…