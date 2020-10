Avertisment: „Dacă nu se iau măsuri, vom pierde bătălia cu virusul” „O consecința fireasca a cazurilor care cresc permanent in ultimele saptamani și aceasta creștere duce și la creșterea cazurilor din terapie intensiva și consecutiv a deceselor. Din pacate, datorita numarului foarte mare de pacienți infectați, boala ajunge și la cei cu comorbiditați importante. Comorbiditați care evolueaza sever și necesita intervenție in secțiile de terapie intensiva. Este motivul pentru care aceste secții sunt pline, pentru care un pacient internat in ATI nu poate fi externat la o saptamana, doua, ci aici data medie e de peste 3-4 saptamani, ocupand locurile și iata ca suntem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

