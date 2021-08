Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata doua avertizari meteorologice pentru canicula, respectiv vijelii puternice și averse torențiale care se vor manifesta intre orele 13-23. Astfel, pe parcursul zilei de sambata, este in vigoare un cod portocaliu de canicula in județele Mehedinți,…

- Meteorologii au actualizate avertizarile de furtuni și canicula valabile pentru aceasta perioada. COD GALBEN: pana vineri, 2 iulie, ora 10:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari…

- ANM a emis și astazi, la ora 10.00, mai multe avertizari meteo cod porticaliu și galben de vreme rea, valabile in peste jumatate din țara, zona incluzand și județul Vrancea. Meteorologii anunța ca instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata pana la sfarșitul saptamanii. Sursa : Administrația…

- Meteorologii anunța instabilitate atmosferica, ploi, vijelii, descarcari electrice și posibila grindina in aproape toate regiunile in urmatoarele zile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea. Jumatate din țara se va afla sub cod portocaliu de ploi abundente și furtuni…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu si Cod galben de ploi torentiale, vijelii si canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata tara. 26 de judete sunt afectate de furtuni, in timp ce 6 de caldura excesiva.

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- Meteorologii anunța ca in București, incepand de marți dupa-amiaza pana joi seara, ora 20.00, vor fi perioade cu averse insoțite de descarcari electrice și vijelii. In perioada 25 mai, ora 15.00 – 27 mai, ora 20.00, temperatura maxima va fi in Capitala de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade…

- Cea mai mare parte a tarii se afla sub o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, pana sambata seara, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ploi...