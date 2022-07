Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat ieri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE, la jumatatea lui iulie, pentru a asigura…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru "intreruperea completa" a gazelor din Rusia, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa" a gazelor din Rusia, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski ca avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarșitul saptamanii viitoare. „Discutiile de astazi ne vor permite sa finalizam evaluarea noastra pana…

- Comisia Europeana intentioneaza sa emita in iunie avizul sau in ce priveste obtinerea de catre Ucraina a statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Asteptam…

- Plata gazelor naturale rusesti in ruble incalca sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) Moscovei, iar daca Ungaria isi va respecta promisiunea de a plati gazele naturale provenite din Rusia in ruble, va incalca sanctiunile, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri,…

- Situația din Borodianka, oraș preluat recent de ucraineni de la ruși, este „mult mai ingrozitoare” decat in ​​Bucha, a spus președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Sunt mai multe victime, dar fiecare crima va fi rezolvata și fiecare calau va fi gasit, a declarat liderul de la Kiev. Rusia iși intensifica…