- Senatoarea Diana Sosoaca din partea AUR are trei locuințe, o casa de vacanța și 4 terenuri, dar și conturi bancare care insumneaza peste 15.000 de euro, se arata in declarația de avere depusa la Senat, potrivit Ziarului Adevarul. Diana Șoșoaca este la primul mandat de senator și de curand și-a publicat…

- Oana Roman și-a facut bagajul și a plecat pentru cateva zile din agitatul București! Vedeta a decis sa mearga singura intr-o vacanța la munte, dar care e motivul pentru care n-a luat-o nici macar pe fiica sa cu ea!

- Ministrul a precizat ca, deși prelungirea se putea face pana la finalul anului școlar, a refuzat, pentru ca dorește deschiderea cat mai repede a școlilor.„Avem maine (miercuri – n.red.) ședința de guvern. Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput…

- DN 1, care leaga Capitala de Brașov, și-a pastrat și de aceasta data renumele de drumul... "stai și așteapta". Cozi s-au format inca de dimineața. Nici pe variantele ocolitoare traficul nu a fost mai lejer.

- Ministerul Finanțelor a facut un anunț mult așteptat pentru romani. Ce se intampla cu voucherele de vacanța pentru anul ce urmeaza? Situația data i-a intrigat pe romanii care nu s-au putut bucura pe deplin de reducerile pentru anul curent. Ce se intampla cu voucherele de vacanța pentru 2021? Anunțul…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca va merge in instanța pentru masca pe care trebuie sa o poarte in Parlament. Declarația a fost facuta intr-o intervenție la Romania TV, in a doua zi de Craciun. Avocata de la AUR susține ca a facut plangere penala și pentru GDPR pentru faptul ca adeverința sa a fost data…

- Cursurile se vor relua pe 11 ianuarie, iar primul semestru se va incheia pe 29 ianuarie. Ultimele luni de școala au fost foarte solicitante atat pentru elevi, cat și pentru profesori, fiind nevoiți sa faca fața unei serii de provocari legate de predarea in sistemul online. Acum, insa, toți se bucura…

- Comunitatea RePatriot a lansat joi seara proiectul RePatriot Turism, prin care antreprenorii din domeniu isi propun sa colaboreze cu comunitatile de romani din diaspora pentru a-i convinge pe un milion dintre acestia sa faca turism in Romania in anul 2021.