Aventurile spărgătorului de gheaţă „Perseus”, supranumit „stăpânul gheţurilor” din România „Perseus” este cel mai mare spargator de gheata de pe Dunarea maritima, iar peripetiile prin care a trecut sunt demne de a ramane in cartile de istorie. In prezent, batrana nava este intr-un amplu proces de modernizare. Atunci cand lucrarile vor fi gata, va fi cea mai moderna nava cu clasa de gheata din Romania. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

