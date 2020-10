Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa, conform agerpres.ro. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai…

- A creat un imperiu de miliarde de dolari și a ales sa-și doneze aproape intreaga avere pentru a-i sprijinii pe cei aflați in dificultate. Chuck Feeney este un miliardar care a ales sa-și cheltuie banii așa cum nu mulți in poziția sa ar face-o, prin donații.

- Grecia a fost lovita in urma cu cateva ore de o puternica furtuna, care a lasat in urma sa dezastru, in unele zone. Numerosi turisti, inclusiv romani, au decis sa renunte la zilele de vacanta ramase si sa se intoarca acasa, de teama ca un nou uragan ar putea lovi coastele elene.

- Lumea este pe cale sa pașeasca într-o noua era, se arata într-o analiza realizata de experții Deutsche Bank. Fenomenul globalizarii, care a creat creșterea economica rapida din ultimii 40 de ani, se va termina, iar noua era va fi caracterizata de o etapa de „dezordine” accentuata.…

- Cristiano Ronaldo a marcate ambele goluri in Suedia – Portugalia 0-2 și a devenit primul european cu peste 100 de goluri la naționala (101). „Era recordul pe care-l cautam”, spune el. Inca noua reușite și va fi cel mai prolific jucator al lumii. „Cand credeam ca a terminat, mai depașește un record.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru…

- Interviuri si marturii din ancheta politiei germane au surprins formarea unui grup de extrema dreapta, Crucea Nordica, desprins dintr-o retea online pentru militari si persoane cu vederi extremiste creata de un membru al fortelor de elita speciale, Kommando Spezialkrafte (KSK).

- ZMEU LA RACOARE…Cristian Marian Cofite, de 32 de ani din Barlad a fost intrerupt din aventura vietii de… un stalp! Acesta a ajuns cu mandat de arestare preventiva, in arestul IPJ, dupa ce a furat o masina, a plecat hai hui prin mahalaua cartierului Munteni pana a intrat in stalp! Politistii sositi la…