- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 27 mai a.c., in jurul orei 03.45, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au identificat un barbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Tomis, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.,informeaza…

- Un copil in varsta de 12 ani care a furat o mașina și s-a urcat la volan a fost urmarit de poliție aproximativ 2 kilometri in municipiul Sibiu. Acesta a acroșat o mașina parcata pe marginea drumului și s-a oprit chiar langa zidul unei case, scrie publicația locala Turnul Sfatului.Potrivit sursei citate,…

- La data de 22 mai 2023, in jurul orei 01.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au observat un autoturism avariat, oprit intr-un șanț de pe marginea strazii Alexandru Borza din municipiu. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca autoturismul ar fi fost condus de…

- Polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au oprit seara trecuta, in jurul orei 23.50, un autoturism condus pe DN 1C, pe raza comunei Cațcau, de un tanar de 17 ani, din județul Cluj. Verificarile efectuate au condus la stabilirea faptului ca numarul de inmatriculare al autovehiculului era fals, nefiind…

- Polițiștii din Lugoj și Gavojdia au prins doi barbați care erau bauți la volan. Unul avea și permisul de conducere reținut. In data de 6 mai 2023, polițiștii municipiului Lugoj au oprit pentru control pe DN6 in localitatea Chizatau, din județul Timiș, un autoturism condus de un barbat in…

- Nr. din 8 MAI 2023 BULETIN INFORMATIV 8 MAI 2023 DEPISTATI BAUTI LA VOLAN 1. In data de 6 mai 2023, politistii municipiului Lugoj au oprit pentru control pe DN6 in localitatea Chizatau, din judetul Timis, un autoturism condus de un barbat in varsta de 50 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Una dintre ele vizeaza un sofer de 47 de ani, care nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire al Politiei, pe DN 39. Acesta nu s a conformat, motiv pentru care politistii au procedat la urmarirea acestuia, interceptand vehiculul dupa o distanta…

- Un barbat de 77 de ani a fost urmarit in trafic, blocat și batut pe o strada din municipiul Hunedoara de un alt șofer, nervos ca victima sa conducea cu viteza redusa pe o strada care se afla in reparații. Agresorul, un tanar de 29 de ani, a fost reținut, informeaza Hunedoara Libera.Barbatul in varsta…