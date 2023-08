Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, un cațarator experimentat, a fost arestat joi dimineața in Paris, Franța, dupa ce a sarit cu o parașuta de pe Turnul Eiffel și a aterizat in apropierea unui stadion, relateaza The Guardian.El a intrat in perimetrul turnului joi, in jurul orei 05.00 dimineața, cu mult inainte de deschiderea…

- Un ”catarator experimentat” a fost arestat joi, dupa ce a escaladat Turnul Eiffel și a sarit cu parasuta, anunta politia, citata de AFP. Barbatul a patruns in sit joi dimineata, la ora locala 5.09 (6.09, ora Romaniei), si a fost detectat ”in mai putin de un minut de serviciul de securitate” al Societatii…

- Dupa ce si-au petrecut noaptea sub cerul liber in Turnul Eiffel, doi turisti americani care consumasera alcool au fost descoperiti luni dimineata dormind in celebrul monument parizian, dupa ce duminica s-au ascuns de fortele de ordine, au anuntat marti surse judiciare si din cadrul politiei, precum…

- Un barbat a fost arestat joi, de Ziua nationala a Frantei, la bordul unui TGV care asigura o legatura intre Annecy si Paris, dupa ce a tras un foc de arma intr-un vagon al trenului de mare viteza, la bordul caruia a provocat panica, declara parchetul AFP.Societatea Nationala franceza de Cai Ferate…

- Arestat la domiciliu, un barbat din Alba a 'evadat' cu prietenii la bere: Cat l-a 'costat' escapada cand a dat cu ochii de polițiștiUn barbat din Alba a ajuns la inchisoare dupa ce a plecat din arestul la domiciliu pentru a se intalni cu prietenii, la o bere. Cand a fost descoperit le-a spus polițiștilor…

- Un barbat a suferit o aterizare violenta și a cazut pe panourile unui camp solar din apropierea aerodromului Dessau-Roslau, dupa ce a sarit din avion și nu i s-a deschis parașuța. Deși a vazut moartea cu ochii, acesta a scapat miraculos cu viața.