- Inchiderea școlilor a stanit un real scandal in Timiș, acolo unde inspectorul școlar al județului și prefectul s-au certat pe aceasta tema. Inregistrarea discuției telefonice a devenit virala in spațiul public.

- ASU Politehnica a mai facut un transfer sonor. Dupa Alexandru Munteanu, la alb-violeti va juca inca un nume cu multe meciuri in Liga I. Astazi, „Baietii in ghete” au ajuns la un acord cu Sergiu Popovici, care a evoluat la Hermannstadt in ultima perioada a carierei sale. Popovici (26 de ani) nu a evoluat…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, este așteptat, vineri, la Lugoj. Cu acest prilej, liderul Pro Romania va anunța candidații partidului la funcția de primar in municipiul Lugoj și comunele din estul județului Timiș. Pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, Pro Romania are…

- Productia industriala a județului Timiș continua sa scada. Astfel, in luna noiembrie 2019, indicii acesteia s-au diminuat fata de luna precedenta... The post Productia industriala a județului Timiș continua sa scada appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul a schimbat, luni, in sedinta, prefectii de la Calarasi, Mures si Timis. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, Guvernul a decis incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Calarasi de catre George Iacob. S-a decis,…

- Guvernul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare prin care Liliana Oneț este numita in funcția de prefect al județului Timiș, dupa demisia Evei Andreaș. Aceasta a anunțat, astazi, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de a-și da demisia din funcția pe care a ocupat-o…

- Zi neagra pe șoselele din Timiș. Un nou accident mortal a avut loc in ziua de Craciun, dupa ce, tot astazi, un om a decedat și alte 9 persoane au fost ranite, intr-un incident ce a avut loc intre Remetea Mare și Bucovaț. La Orțișoara, de aceasta data, un barbat a murit, in urma unei […] Articolul Accident…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare de tip Cod galben de ninsori si viscol. Aceasta este valabila pana in dimineata zilei de Craciun, in zone din 19 de judete, printre care figureaza si partea de est a judetului Timis si Caras-Severinul. The post Cod galben de ninsori…