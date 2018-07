Aventura anului pentru turistii straini: Cand porneste la drum Transilvania Train 2018 Anul trecut Romania a fost vizitata de 12 milioane de turisti, o valoare care nu a mai fost atinsa din 1990. Este un rezultat extraordinar care ne confirma faptul ca avem o tara frumoasa, admirata de turistii care provin in proportie de peste 80% din Uniunea Europeana.



Cu totii am auzit povestea Orient Express... insa cati dintre noi au auzit de initiativa locala a lui Cristian Pitulice si a Oanei Pricop, denumita Transilvania Train? Este primul tren turistic din Romania care ofera o data pe an o experienta unica celor 150 pasageri: o aventura de legenda in inima Transilvaniei timp de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

