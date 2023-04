Avem tricolorul pe etichetă, ce mai contează ce înghițim? Dublul standard, o mare problemă, în continuare Ultima gaselnița a politicienilor de la PSD este sa-i oblige pe comercianții care vand produse provenite din materii prime romanești sa se asigure ca acestea sunt semnalizate corespunzator, adica tricolorul sa fie aplicat pe eticheta sau in apropiere. Nicio preocupare, insa, cu privire la calitatea marfii, de multe ori indoielnica, dar cu eticheta ca-n Vest, ca doar dublul standard a devenit normalitate la romani. Avem tricolorul pe eticheta, ce mai conteaza ce inghițim? Adevarul este ca de la Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, incoace, n-am prea mai auzit vreun politician care sa pomeneasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

