Stiri pe aceeasi tema

- UE investeste aproximativ 118 milioane de euro in 10 proiecte-cheie de transport - aproape 49 de milioane de euro pentru modernizarea liniei de cale ferata Gara de Nord Bucuresti – Aeroportul International Henri Coanda, a informat joi Comisia Europeana.

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Reprezentanții coaliției de guvernare s-au intrunit luni intr-o ședința de lucru la care ai participat președintele țarii, Igor Dodon și premierul Ion Chicu. Au fost luate in discuție masurile intreprinse de Guvern in lupta impotriva raspandirii virusului, dar și ajutoarele…

- Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus,…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, a anunțat ca, intre 30 iunie și 30 septembrie, vor putea fi depuse proiecte care vor fi finanțate prin programul de extindere a rețelei de distribuție a gazului, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Prin acest program, arata liderul liberal bistrițean, este vizata…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in timp ce Comisia Europeana a propus un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana, Guvernu PNL nu este in stare sa prezinte un pachet minimal de masuri concrete pentru repornirea economiei nationale.

- Comisia Europeana a publicat in data de 11 mai 2020 raportul prin care diplomele de asistent medical generalist emise de instituțiile de invațamant din Romania, eliberate anterior datei aderarii la Uniunea Europeana, vor beneficia de recunoaștere automata in statele membre ale Uniunii Europene odata…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca trebuie sa inchida, sigileze si ecologizeze 48 de gropi de gunoi ilegale. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a a emis o decizie in acest sens...

- Increderea in economia Romaniei s-a prabușit mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008, arata datele publicate de Comisia Europeana. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca in acest moment se suprapun trei crize – sanitara, economica și sociala. Increderea populației și…