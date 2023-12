Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat, marți dimineața, in zona cartierului Partoș din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. O femeie ar fi ranita ușor. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, a transmis Biroul de presa al IPJ Alba. Post-ul Accident…

- O pacienta tanara din Alba Iulia, diagnosticata cu leucemie acuta, internata la o clinica din Cluj-Napoca, are MARE NEVOIE de sange și trombocite, grupa O negativ. Pentru a-i expedia intreaga cantitate de componente sanguine avem nevoie de donatori cu grupa O negativ. Va așteptam la donare!, transmit…

- “Salutare tuturor! Ma numesc Pantea Gabriel și nu de mult timp, din nefericire, mama mea a fost diagnosticata cu Leucemie Acuta Mieloblastica (LAM) și dupa cum ne-au anunțat doctorii are nevoie de mult sange. In acest context, apelez la fiecare dintre voi, cu urmatoarea rugaminte: rog pe toata lumea…

- RUGAM donatorii cu grupa A negativ sa vina la noi in centru pentru a dona sange. Solicitarile sunt numeroase iar stocul este insuficient. Toți bolnavii trebuie sa fie ajutați. Va așteptam la donare!, au transmis, luni, reprezentanții CTS. Program Centru: Luni-Vineri;7.30-13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul…

- Domnul Adrian este din Stremț și a donat sange de 84 de ori. Sangele donat a salvat viata unui numar mare de bolnavi. Datorita gestului facut de dansul, in mod repetat, astazi, mulți oameni sunt in viața. Ii adresam SINCERERE MULTUMIRI!, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina…

- Jandarmii maramureșeni se alatura, in aceste zile, campaniei ,,Donam sange pentru viața!" desfașurata la nivel național de Jandarmeria Romana. Zeci de jandarmi vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare in perioada 2-7 noiembrie pentru a oferi o șansa la viața celor aflați…

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele O negativ, A negativ, B negativ și AB negativ. Va așteptam la donare!, au transmis, joi, reorezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Program Centru: Luni-Vineri: 7.30-13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Este nevoie de sange, la Centrul de Transfuzie…

- In dupa amiaza zilei de 8 octombrie 2023, polițiștii Secției de Poliție Rurala Galda de Jos au efectuat verificari cu privire la o posibila fapta de violența in familie a carei victima ar fi fost o femeie de 45 de ani, din comuna Ighiu. Din cercetari a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii,…