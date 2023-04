Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune care implica 17 tari a dus la eliminarea Genesis Market, una dintre cele mai periculoase piete, care vindea informatii de cont furate hackerilor din intreaga lume, anunta, miercuri, Politia Romana. In urma actiunilor desfasurate, 119 persoane au fost arestate. In Romania, au avut loc sapte…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Dintre acestia, doar 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Mai exact, Romania are 1.828 de oameni „superbogati”, cei mai multi din regiune,…

- In lipsa ofertei interne, romanii mananca in mare parte carne de porc din import, in principal, din țari precum Spania, Germania și Ungaria. Nici nu este de mirare, in condițiile in care doar undeva la 20% din consum este asigurat din intern, pe fondul decimarii efectivelor de porci din cauza pestei…

- Confederația globala CARE a inițiat, inca din primele momente ale escaladarii situației din Ucraina, un sprijin umanitar consistent atat in orașele ucrainene afectate cat și in țarile cu cele mai ample afluxuri de refugiați, precum Polonia, Georgia, Romania și Republica Moldova, ajungand la un total…

- * In Romania, rata somajului a depasit 23% in randul tinerilor intre 15-24 ani Sase din zece tineri cu varste intre 15 si 24 de ani (830 de milioane de persoane), la nivel global, nu vor avea competentele necesare pentru piata muncii in 2030, inclusiv cele pentru tranzitia la economia verde, arata datele…

- Aproape 8 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul conflictului in urma cu aproape un an, a declarat Martin Griffiths, coordonatorul ONU pentru ajutor de urgenta, citat marti de DPA, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…