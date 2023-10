Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, a declarat sambata, 14 octombrie, ca luptele care se desfașoara de-a lungul porțiunii nordice a frontului de est al Ucrainei s-au „inrautațit semnificativ” in ultimele zile, relateaza Reuters.Potrivit generalului, forțele ruse…

- Ofensiva ruseasca are scopul de a asigura ca Donețk, cel mai mare oraș ocupat de ruși in Ucraina, aflat la 20 de kilometri de Avdiivka, nu este amenințat, spun experții citați de Politico. Forțele rusești au lansat o serie de atacuri masive, cu mii de soldați, tancuri și vehicule blindate, asupra pozițiilor…

- Armata ucraineana a declarat luni ca se așteapta ca Rusia sa lanseze in curand o mare campanie de mobilizare pentru a incerca sa recruteze sute de mii de soldați din interiorul Rusiei și din Ucraina ocupata, relateaza Reuters . Statul Major ucrainean nu a furnizat nicio dovada care sa susțina afirmația…

- Duminica, locuitorii orașului Cernihiv, situat in nordul Ucrainei, ținta a unor bombardamente ucigașe in cursul zilei de sambata, au continuat operațiunile de salvare și de debarasare de ruine in centrul orașului unde, potrivit unui nou bilanț, teatrul, universitatea politehnica și piața centrala au…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- Armata rusa a efectuat marți dimineața un atac cu rachete asupra regiunii ucrainene Cherkasy, regiune aflata in centrul țarii, departe de frontul din Donbas unde au loc confruntarile militare intre cele doua armate.Cel mai afectat in urma atacurilor ruse a fost orașul Smila, unde nu au fost victime…

- Ce arme și cați soldați mai are armata lui Putin? In ciuda eșecurilor militare inregistrate și a numarului mare de pierderi suferite in cele 17 luni de razboi cu Ucraina, Rusia se poate baza in continuare pe un numar impresionant de soldați, precum și pe mii de tancuri, o forța aeriana semnificativa,…