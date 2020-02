Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca isi mentine opinia conform careia avaria la reteaua primara ce alimenteaza sectoarele 2 si 3 a fost ”un sabotaj industrial”, anunța Agerpres. Firea a mai spus ca a fost avertizata ”ca se va intampla așa ceva”, iar avaria a fost, de fapt, un atac politic…

- Deși pe site-ul oficial al RADET, regia informeaza ca in acest moment sunt doar 3 blocuri afectate din cauza unei avarii, la rubrica "funcționare sub parametri" situația sta cu totul altfel. In sectoarele 2 și 3, 220 de blocuri au caldura și apa calda sub parametri. Reprezentanții RADET spun ca problemele…

- „Avarie de natura politica” in sistemul de incalzire bucureștean Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Compania Termoenergetica Bucuresti anunta ca, în urma unor manevre efectuate de CET Sud, apartinând Elcen - entitate aflata în subordinea Ministerului Economiei, au…

- Ca urmare a informațiilor vehiculate in spațiul public in data de 17.12.2019 cu privire la urmarirea penala fața de conducerea ELCEN pentru abuz in serviciu in urma sistarii in data de 27.05.2019 la CET București Sud a furnizarii de agent termic catre RADET, Electrocentrale București SA (ELCEN) aduce…

- "Termoenergetica, de la 1 decembrie, noul operator de termie din capitala" Primarul general Gabriela Firea a semnat contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de termoficare, ce intra în vigoare de la 1 decembrie, se arata într-un comunicat al PMB transmis sâmbata…

- Reprezentantii ELCEN au transmis, marti, ca efectele avariei de la centrala Grozavesti ar fi fost nule daca reteaua de termoficare a Primariei Capitalei ar fi putut prelua necesarul de energie. Reactia vine dupa ce Gabriela Firea a spus ca doar ELCEN a avut avarii in ultimele doua zile, nu si RADET.…

- RADET a anunțat ca, locuitorii din sectoarele 1 și 5 din Capitala nu au apa calda și caldura la parametri contractuali din cauza unei avarii la ELCEN - CET Grozavești, motiv pentru care in momentul de fața sunt efectuate toate manevrele necesare pentru remedierea situației, numai ca termenul estimat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, pe Facebook, bucureștenilor ca, in ciuda faptului ca RADET a intrat in faliment și va fi preluat de Compania Municipala Termoenergetica, va fi apa calda și caldura in Capitala."Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii…