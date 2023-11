Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național

- Potrivit mesajului transmis de autoritați, este stare de ALERTA EXTREMA, iar oamenilor li se recomanda sa nu iasa din casa, iar daca sunt surprinși de fenomenele meteo extrem de violente, sa se adaposteasca. Situația in sistemul energetic determinata de condițiile meteo dificile Avand in vedere avertizarile…

- Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la rețeaua naționala de distribuție a energiei electrice, ca urmare a „condițiilor meteo care au cauzat pertubații in sistemul energetic național”, a anunțat SN Nuclearelectrica SA.

- Trecerea la ora de iarna 2023 are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ultima zi de duminica din luna octombrie va fi cea mai lunga din acest an, avand 25 de ore. Fenomenul are un impact semnificativ…

- Canada poate sa susțina finanțarea cu pana la 3 miliarde de dolari canadieni a dezvoltarii proiectelor nucleare de catre Nuclearelectrica, operatorul Centralei Nucleare de la Cernavoda și Energonuclear, subsidara SNN pentru dezvoltarea proiectului, a anunțat Ministerul Energiei, dupa o intalnire int

- S.C. DONCA ENERGY S.R.L anunța luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru “CONSTRUCȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL” in comuna Marișel.

- S.C. DONCA ENERGY S.R.L anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Cluj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru “CONSTRUCȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL” in Huedin.

- Simona Mihaela Tomoșoiu este de foarte puțin timp șef de departament la operatorul celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda. Nuclearelectrica a facut de curand o achiziție de marca – a angajat-o pe Simona Mihaela Tomoșoiu de la SRI. Aceasta a venit in companie pe post de șefa de departament. Conform…