Avarie RAJA in Constanta. Ce constanteni sunt afectati de lipsa apei

- Echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi ndash; 10 noiembrie 2022, in intervalul orar 10.00 ndash; 13.00, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unui bransament avariat, de pe aleea Topolog din municipiul Constanta.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 08 noiembrie 2022, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa de pe strada Negru Voda din municipiul Mangalia.Pentru executarea acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 10.00 ndash; 15.00, consumatorilor…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Tineretului din localitatea Tuzla, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi ndash;29 octombrie 2022, in intervalul orar 09.30 ndash; 13.00.Sunt afectati de…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite in caminul tehnic de la intersectia bd. Ferdinand cu str. I.G. Duca din mun. Constanta, RAJA SA sisteaza furnizarea apei potabile astazi ndash; 26 octombrie 2022, in intervalul orar 11.30 ndash; 14.00.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 25 octombrie 2022, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 200 mm, de pe strada Ioachim Ionascu din orasul Cernavoda.Astfel, se intrerupe furnizarea apei potabile, in intervalul orar 09.20 ndash; 15.30, pe strada Ioachim…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de pe DN 2A in zona Clinicii OCH din orasul Ovidiu, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi 04 octombrie 2022, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 225 mm, de pe bd. Tomis din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash;03 octombrie 2022, in intervalul orar 13.20 ndash; 16.00.Potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, sunt afectati…

- Astazi ndash; 28 septembrie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Eforiei din localitatea Techirghiol, judetul Constanta.Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 11.40…