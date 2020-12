Avarie la Electrocentrale Constanta. A fost sistata furnizarea agentului termic catre consumatorii din tot municipiul

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii din strada Sarmizegetusa, 37-39, inclusiv cu fracții, din capitala, vor ramine joi și vineri, 19 și 20 noiembrie, fara apa la robinet. Furnizarea apei va fi intrerupta intre orele 09.00 și 21.00, transmite IPN. Potrivit SA „Apa-Canal Chișinau”, sistarile au loc in legatura cu efectuarea…

- Avarie pe reteaua de transport a agentului termic primar in zona Doi Cocosi din ConstantaCa urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 86, 160, 161, 247, Baza R.A.D.E.T din zona IC Bratianu, complex Doi Cocosi.Regia…

- Craiova ramane in cursul zilei de azi fara caldura si apa calda. O avarie produsa la reteaua de distributie a agentului termic primar, apartinand CEO- SE Craiova II lasa orasul in frig. „Avem o avarie la reteaua de distributie a agentului termic. Am depistat o problema undeva, in zona intresectiei dintre…

- Consumatorii din strada Cuza-Voda,15 din capitala vor ramine joi, 22 octombrie, fara apa la robinet. De asemenea, apa va fi sistata pe bulevardul Dacia, 32, 38, 40, inclusiv cu fracții. Furnizarea apei va fi intrerupta intre orele 09.00 și 17.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari…

- Termoenergetica anunta ca miercuri incep probele la cald pentru consumatorii din Capitala, avand in vedere temperaturile in scadere inregistrate zilele trecute. Furnizarea agentului termic se va face dupa trei nopti consecutive cu temperaturi de cel mult 10 grade Celsius, potrivit Mediafax.Furnizarea…

- Circa 4.500 de apartamente din municipiul Deva nu vor avea apa calda pana luni, 19 octombrie, din cauza unor lucrari de reparatii si revizii urgente ce sunt efectuate la termocentrala Mintia, au anuntat reprezentantii societatii Electrocentrale Deva. Din cauza reparatiilor, se va sista…

- Locuitorii municipiului Oradea vor avea, incepand de marti, incalzire in apartamente, a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul comercial al SC Termoficare Oradea SA, Dan Cretu. "Am inceput furnizarea agentului termic de ieri (luni - n.r.) in aproape 40 de puncte termice din oras, din cele 188 pe…