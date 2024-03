Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga, informeaza news.ro. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka…

- Amical tensionat intre Industria Galda de Jos și CS Universitar Alba Iulia, incheiat cu victoria oaspeților, scor 3-2 (1-1). Studenții au bifat cea de-a patra victorie consecutiva, iar formația lui Himcinschi a inregistrat primul insucces. „Alb-albaștrii” au condus de fiecare data prin reușitele semnate…

- Meci amical, Industria Galda – CSU Alba Iulia 2-3 (1-1) | Studenții, la a 4-a victorie la rand, Himcinschi – la primul eșec Intr-un meci amical, Industria Galda – CSU Alba Iulia 2-3 (1-1), studenții realizand la a 4-a victorie la rand, in vreme ce Himcinschi a inregistrat primul eșec Amical tensionat…

- AC Milan și Napoli se intalnesc de la 21:45, in cel mai interesant meci al zilei in Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A AC Milan pleaca cu prima șansa in partida de…

- Aston Villa primește vizita celor de la Manchester United, in runda #24 din Premier League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Vezi aici programul intregii etape din Premier League Cele doua adversare de astazi spera sa…

- Poli Iasi spera sa dea lovitura pe terenul lui FC Botosani, dar echipa gazda e imprevizibila pe teren propriu, dovada ca acolo a pierdut acum doua etape CFR Cluj Etapa a 24 a a Superligii 2023 2024 incepe vineri, 2 februarie 2024, zi in care sunt programate doua partide.Runda e deschisa, de la ora 17.00,…

- Lazio și Napoli se intalnesc de la 19:00 in runda #22 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 4. Cele doua adversare de astazi cauta sa se apropie de locurile care duc in Liga Campionilor. Lazio se claseaza pe 6, cu…

- CSU Alba Iulia, cea mai bine plasata echipa din Alba dupa 15 runde, locul 4 in Seria a IX-a din Liga 3, și-a stabilit programul de pregatire. In principiu, antrenorul Bruno Vienescu ramane pe banca formației universitare, chiar daca in decembrie au existat anumite disensiuni cu conducerea administrativa,…