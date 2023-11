Stiri pe aceeasi tema

- ”Activitatea economica s-a extins intr-un ritm puternic in trimestrul al treilea”, a declarat banca centrala a SUA dupa o intalnire de doua zile in care oficialii au convenit in unanimitate sa lase rata dobanzii de referinta overnight in intervalul 5,25%-5,50%, unde este din iulie. Limbajul a marcat…

- O societate mixta (joint venture) intre cel mai mare fabricant de arme din Germania, Rheinmetall, si o companie de stat ucraineana din domeniul apararii si-a inceput activitatea, care pentru inceput se va rezuma la intretinerea si repararea armelor trimise de Occident Kievului.

Perspective despre economia Romaniei: Agenția S&P se aștepta ca activitatea economica sa incetineasca in 2023, dar va raporta una dintre cele mai puternice rate de creștere reala din Europa Centrala și de Est

- Psihologul Bianca Pescaru a declarat ca in ultima vreme se observa o degradare a starii de sanatate mintala a romanilor, iar cauzele tin de perioada de pandemie, razboiul din Ucraina sau criza economica, potrivit news.ro.”Din observatiile clinice pe care le am, dar si din informatiile care imi parvin,…

- Societate sanctionata pentru nereguli silvice Politia Romana descopera nereguli in activitatea unei societati comerciale din comuna Davidesti.In urma unei operatiuni de verificare desfasurata in ziua de 21 septembrie a.c., politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol din cadrul…

- Aproape trei milioane lei au fost confiscati de autoritati de la o societate comerciala din municipiul Focsani, dupa ce un control al politistilor a scos la iveala ca agentul economic si-a continuat activitatea desi avea suspendat dreptul de functionare inca din luna aprilie a anului in curs. ‘La data…

- Mai multe capitale europene au impus in ultima perioada restricții sau au interzis inchirierea trotinetelor electrice, motivand ca acestea sunt periculoase pentru pietoni și traficul rutier. In Romania, Constanța este primul oraș care a retras autorizația de funcționare pentru cele doua companii care…

- A venit momentul sa iti relochezi activitatea companiei si esti in cautarea unor hale de inchiriat? Alegerea trebuie sa fie una extrem de atenta, in acord cu nevoile business-ului tau, iar pentru asta trebuie sa ai alaturi de tine parteneri de incredere si cu experienta vasta. Agentia imobiliara ESOP…