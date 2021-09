Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Institutul Pasteur din Paris spun ca au identificat mai multe virusuri inrudite cu SARS-CoV-2 la lilieci din nordul Laosului. Virusurile descoperite in țara asiatica ar fi capabile sa infecteze oamenii. Este vorba de o descoperire importanta in ce privește originile coronavirusului,…

- Ar putea fi "o descoperire majora" in cercetarea originii maladiei COVID-19: cercetatorii de la Institutul Pasteur din Paris au identificat in nordul Laosului virusuri inrudite cu SARS-CoV-2 la populatii de lilieci, care sunt capabile sa infecteze oamenii, informeaza AFP. Concluziile acestui studiu,…

- Ar putea fi "o descoperire majora" in cercetarea originii maladiei COVID-19: cercetatorii de la Institutul Pasteur din Paris au identificat in nordul Laosului virusuri inrudite cu SARS-CoV-2 la populatii de lilieci, care sunt capabile sa infecteze oamenii, informeaza AFP. Concluziile acestui…

- Ar putea fi „o descoperire majora” in cercetarea originii maladiei COVID-19: cercetatorii de la Institutul Pasteur din Paris au identificat in nordul Laosului virusuri inrudite cu SARS-CoV-2 la populatii de lilieci, care sunt capabile sa infecteze oamenii, informeaza AFP citata de Agerpres. Concluziile…

- Studii despre COVID-19 care au folosit o metodologie deficitara si au ajuns la concluzii eronate au incins spiritele pe retelele de socializare, conferind o credibilitate stiintifica scepticismului legat de vaccinare, intr-o perioada in care criza informatiei continua sa faca ravagii in domeniul…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera, in colaborare cu celelalte structuri ale MAI, in ultimele 5 zile, la Timișoara. Oamenii legii au gasit pe strazi aproape 100 migranți care nu iși justificau prezența in zona. Cei mai mulți aveau documente temporare de ședere in Romania.

- Oamenii de știința au descoperit ca o bautura care nu lipsește din casa multor romani poate scadea riscul de infectare cu coronavirus. Este vorba despre cafea, fara de care multe persoane nu iși pot imagina dimineața. Nutritia joaca un rol important in intarirea sistemului imunitar, iar acesta este…

- Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea incluzand "controale ale laboratoarelor si institutelor de cercetare active in regiunea unde au fost identificate primele cazuri umane in decembrie 2019", a indicat intr-o reuniune vineri cu reprezentantii statelor…