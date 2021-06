Avans în pandemie. Piața construcțiilor, afaceri totale de 126 miliarde de lei în 2020 Cifra de afaceri a sectorului de construcții (construcții de cladiri, inginerie civila și lucrari speciale de construcții) a crescut cu aproape 30% fața de 2018 și a depașit cu 40% nivelul din 2015, ajungand la peste 108,7 miliarde de lei in 2019, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Mai mult, pentru 2020 analiștii KeysFin estimeaza un maximum istoric, de peste 126 de miliarde de lei. „Pandemia nu a inchis șantierele din Romania, ba din contra. Acest sector și-a continuat creșterea accelerata atat datorita facilitaților fiscale și guvernamentale menținute (taxele salariale mici și programul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

