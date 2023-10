Avancronică El Clasico Nu cred ca greșesc prea tare daca afirm ca El Clasico pe care il vom vedeam maine dupa-amiaza este unul dintre cele mai interesante din ultimii ani. La ambele echipe este vremea noilor generații. Real Madrid l-a cedat pe Benzema, locomotiva ultimilor ani, și chiar daca i-a pastrat la mijloc pe ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

