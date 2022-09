Avalanșă de îmbolnăviri în rândul copiilor Val de forme severe cu insuficienta respiratorie, acuta, bronșite și pneumonii la copii cu varste variate, medicii pediatrii spun ca se confrunta cu o patologie absolut neobisnuita pentru luna septembrie, o patologie care seamana foarte mult cu patologia de iarna. Multi dintre copiii internati in aceasta perioada in spital sunt dependenti de oxigen, […] Articolul Avalanșa de imbolnaviri in randul copiilor apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

- “Ne confruntam cu o patologie absolut neobisnuita pentru luna septembrie, o patologie care seamana foarte mult cu patologia de iarna, cu forme de boli respiratorii joase, adica pneumonii, bronsiolite la copiii mici, cu forme severe, cu insuficienta respiratorie acuta la copii cu varste variate, de obicei…

