Avalanșă de comenzi pentru Dacia Spring electric. În doar câteva ore au fost comandate peste 1500 de unități Dacia a inregistrat in patru ore mai multe comenzi pentru Spring, primul sau automobil electric, decat numarul masinilor electrice vandute in 2019, anunța ZF. Sambata la ora 13.00, cand a fost deschisa lista, peste 6.000 de oameni au incercat sa se conecteze simultan. Vezi și: Doctorița Flavia Groșan TOARNA gaz pe foc: anunța ca a tratat și romani din diaspora Livrarile catre persoane fizice vor demara in luna septembrie a acestui an. In 2019 s-au livrat pe piata locala 1.500 de masini electrice, iar in 2020 piata a urcat la aproape 2.900. In 2021, in primele doua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

